Colesterol e hipertensión, amenazas para el corazón

Silvia Ojanguren

La hipertensión, diabetes tipo 2 y colesterol fuera de control, aunados al a obesidad, sedentarismo y tabaquismo son las principales responsables de la aparición de graves enfermedades cardiovasculares.

Estos males tienen que ver con infarto al miocardio (ataque al corazón), insuficiencia cardíaca, derrame cerebral o enfermedad arterial periférica.

Corazón que late

Identificar estos riesgos a tiempo y adoptar hábitos saludables pueden marcar la diferencia entre una vida productiva o una marcada por la enfermedad, dependencia física y un alto riesgo de muerte.

El doctor Diego Araiza, cardiólogo del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, dice que el colesterol elevado LDL o malo, es de los desencadenantes de males cardiacos debido.

Recordó que no da síntomas, lo que hace que muchas personas vivan con niveles peligrosos sin saberlo.

Este colesterol se acumula en las arterias, placas que obstruyen el flujo sanguíneo y con ello provoca la posibilidad de sufrir un infarto al corazón o un derrame cerebral.

“La acumulación del colesterol malo en las arterias es la principal causa para sufrir un infarto y lo más grave es que sólo la mitad de los mexicanos se ha hecho una prueba para conocer sus niveles”, alertó.

Bájale al colesterol

El endocrinólogo Daniel Elías, especialista en diabetes y metabolismo, mencionó expuso estudios realizados en México revelan que 80% de los pacientes con colesterol elevado no están siendo tratados.

La realidad es que “es vital que los mexicanos conozcan cómo está su corazón y se realicen un chequeo cada año para reducir el riesgo cardiovascular”, aconsejó.

La farmacéutica Novartis apuesta por iniciativas que generen impacto social como el movimiento “México me Encorazona”, cuya misión es promover un cambio de conducta en los mexicanos mediante la prevención y detección de las enfermedades del corazón.

En el sitio web www.mexicomencorazona.com, la población puede informarse de una manera sencilla sobre las enfermedades cardiovasculares, su impacto en la salud y consejos para tener un corazón saludable.

Por el Día Mundial del Corazón, 29 de septiembre, el movimiento México me Encorazona lanza un llamado urgente a la población para que todos juntos cuidemos lo más valioso que tenemos: nuestros corazones.