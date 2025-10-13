Desmaquillarse resalta y conserva la belleza

Vida Idea Segura

Desmaquillarse es un ritual de belleza diario que transforma el cuidado de la piel con Bright Miracle: Agua Micelar y Loción Dual del Pond’s Skin Institute.

Ambos contienen Niasorcinol, innovador elemento científico que combina niacinamida + e-resorcinol, que limpian la piel y le dan luminosidad.

Nuevos aliados de tu rutina

● Agua Micelar Bright Miracle, todo en uno, desmaquilla, tonifica y da luminosidad, removiendo hasta 99% del maquillaje en una sola pasada.

Ideal incluso para piel sensible, sin alcohol ni fragancia. Ayuda a minimizar la apariencia de los poros.

● Loción Dual Bright Miracle. Fórmula bifásica que combina fase acuosa y oleosa para remover 96% del maquillaje a prueba de agua, incluso la máscara de pestañas, sin dejar sensación grasosa y cuidando tus pestañas.

Están dermatológicamente probados, integran la rutina Bright Miracle Ultimate Clarity.

Preparan la piel para recibir los beneficios de los tratamientos posteriores, haciendo de POND’S la marca que ofrece soluciones integrales para una piel luminosa y visiblemente saludable.

“En POND’S pensamos que desmaquillarse no es el final del día, sino el inicio de un ritual de cuidado”, asegura Rina Martínez, Skin Care Marketing Manager de Unilever México.

Con los limpiadores Bright Miracle “buscamos que cada paso contribuya a una piel limpia y luminosa, gracias a la ciencia del Pond’s Skin Institute”, destaca.

Ambos están a la venta en plataformas de E-Commerce como en tiendas de autoservicio y farmacias con venta de productos de cuidado facial.

POND’S se dedica a resaltar lo mejor de tu piel, siempre fuerte por dentro y suave y bella por fuera.

Por décadas ha desarrollado soluciones para el cuidado del rostro formuladas para cada necesidad, con el respaldo del Pond’s Skin Institute y su red global de más de 700 investigadores.