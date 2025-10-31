Día de Muertos, convertido en joya cultural

Vida Idea Segura

Una de las manifestaciones culturales más importantes y antiguas de México, cuyas raíces se hunden en dos culturas ancestrales, es el Día de Muertos, que enaltece y no deja en el olvido a a la memoria los que ya no están…

Desde tiempos inmemoriales, los mexicanos creen que las almas de los seres queridos retornan del más allá para convivir en Todos Santos (primeros días de noviembre) con los suyos.

Más allá del tiempo

El cielo azul de Oaxaca y la belleza del Día de Muertos ha inspirado a Ileana Rojas, diseñadora master de Oro de Monte Albán, para crear con maestros orfebres joyas únicas y atemporales, recordando que el destino del alma es una joya de Oro de Monte Albán.

El brillo de la perla y el tono verde azulado de la amazonita evocan el recuerdo de los que ya partieron e iluminan con un aire místico cada creación.

Su diseño incorpora un emblemático dije prehispánico elaborado en plata. Son joyas que narran historias y resguardan momentos indelebles.

Un collar en amazonita y perlas es el accesorio que mejor traduce la elegancia. Su dije hecho a mano en filigrana añade un toque etéreo y romántico.

El dije “muela de Jaguar”, perteneciente a la colección prehispánica, elaborado en plata luce su excepcional belleza en un collar hecho a mano con amazonita tono verde azulado, llamada la “piedra de la esperanza”.

Raíces del alma

En la época prehispánica, los antiguos mexicanos honraban a sus ancestros, les dedicaban ofrendas para sanar el alma.

Sobre esa costumbre existe un sinnúmero de creencias, relatos y leyendas.

Hay quienes afirman que las almas viven en el fulgor de las estrellas… Se dice que al mirar su resplandor recuerdas a las almas que ya partieron…

Una estrella en la tierra

Oro de Monte Albán es un referente de la joyería prehispánica. Cuenta con autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México para crear las reproducciones de las joyas más icónicas encontradas en la Tumba número 7 en Monte Albán, Oaxaca.

La marca tiene puntos de venta en Oaxaca, en la zona arqueológica de Monte Albán, y en el Centro Histórico de la Ciudad de México (The Shops DownTown).