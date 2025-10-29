El escalofriante gusto de darte un susto de Halloween

Vida Idea Segura

Cuando el reloj marca la una, es hora de ensamblar los bricks de LEGO y temblar en el Halloween más divertido, con una increíble variedad de sets para disfrutar la noche más terrorífica del año:

LEGO Wicked: Bienvenidos a Emerald City

Construye la ciudad donde habita la magia, con este impresionante set de 945 piezas.

Los fans de Wicked podrán recrear los momentos más icónicos de la historia musical que está por llegar a la pantalla grande.

De la mano de Glinda, Elphaba, El Mago, Fiyero, Madame Morrible y más, podrás buscar hechizos en el libro El Grimmerie.

Puedes curiosear en la tienda de cosméticos, pedir un “Ozpresso” y vivir emocionantes aventuras en los tres niveles de la torre donde la magia de Wicked se materializará en tus manos.

945 bricks | Edad 9+

LEGO Wednesday Figura de Miércoles Addams

Este set de 702 piezas inspirado en la exitosa serie de televisión y apto para mayores de 10 años, podrás traer a la vida el macabro y divertido mundo de Merlina Addams.

Cuenta con dos caras y cambios de outfits, permite recrear a Merlina con su icónico rostro inexpresivo en su uniforme de la Academia Nevermore o con mirada loca de reojo y portando su vestido negro, de la inolvidable escena “Rave’N Dance”.

Incluye compartimentos ocultos, la espeluznante puerta de la Academia Nevermore, una máquina de escribir, la tumba del escorpión mascota Nero, flores de dalia negra y una bola de cristal.

El set incluye un nuevo elemento LEGO: una mano llena de cicatrices, para dar vida a Dedos.

702 bricks | Edad 10+

LEGO Ideas Disney Tim Burton: Pesadilla antes de Navidad

¡Esto es Halloween! La magia –y oscuridad– del clásico animado de Tim Burton cobra vida en este impresionante set de LEGO, conformado por 2,193 bricks y un sinfín de pequeños detalles que los fans amarán.

Vive la magia de Halloween y la Navidad de la mano de tus personajes favoritos, materializados en seis minifiguras que están acompañadas de Zero el perro y el Alcalde de la ciudad.

Explora el interior de la casa de Jack, mira cómo Lock, Stock y Barren transportan a Santa Claus y descubre cuántos días faltan para Navidad en la fachada del Ayuntamiento de este icónico lugar que ha fascinado al mundo desde 1993-