La joya de la corona en hospedaje en la Condesa

Silvia Ojanguren

En la colonia Condesa, el Hotel Casa Malí by Dominion inauguró Theo Lounge Bar, un lugar especial que trasporta a una época donde la elegancia tenía un toque atemporal del Art Deco.

Este lounge ofrece una mezcla perfecta de elegancia relajada y sofisticación cultural, es un espacio acogedor y refinado para desayunos, cenas, cocteles de autor y eventos privados.

Los detalles que distinguen

Theo Lounge Bar es sofisticado, transporta a sus huéspedes a la elegancia de los años 40. Sitiado en el icónico hotel Art Decó en el corazón de la Condesa, ofrece un nuevo nivel de lujo, confort y estilo a los huéspedes de Casa Malí.

Inspirado en la arquitectura y diseño clásicos de la época dorada de la Ciudad de México, presenta techos curvos, líneas elegantes y detalles intrincados de Art Decó que evocan una sensación de a temporalidad.

Lugar de encuentro cálido

Theo Lounge Bar está diseñado para ser más que un lugar para comer o tomar algo, comenta Alejandra Quintero, cofundadora de Dominion Housing.

“Hemos creado un ambiente íntimo donde los huéspedes pueden comenzar su día con nuestro desayuno de cortesía, relajarse con un cóctel de autor o celebrar eventos especiales como presentaciones de libros y exposiciones de arte».

Los huéspedes pueden disfrutar de un menú cuidadosamente elaborado, que incluye una selección de bebidas y bocadillos ligeros, disponibles durante todo el día.

Entre sus especialidades de coctelería, dentro de los imperdibles están la Margarita Hoja Santa, una versión innovadora del clásico de siempre, y el Favorito de Malí, un cóctel de tequila con un toque de limón, combinado con bitter de Angostura y vainilla.

En cuanto a los alimentos, la selección va desde platillos tradicionales mexicanos, perfectos para los paladares curiosos que desean descubrir la cocina local, con propuestas como tacos al pastor, esquites y ensalada de nopales con burrata, hasta platillos internacionalmente populares como la variedad de baguettes artesanales.

Theo Lounge Bar promete una experiencia inolvidable, ya sea que desees probar su cata de chocolate mexicano maridado con tequila o mezcal, o simplemente busques un ambiente inspirador y atemporal.

Sobre Hotel Casa Malí by Dominion Hotel Casa Malí by Dominion es un hotel boutique de estilo Art Deco ubicado en el vibrante barrio de la Condesa, en la Ciudad de México.

Con su mezcla de elegancia clásica y comodidades modernas, el hotel ofrece una estancia única que sumerge a los huéspedes en el encanto de la época dorada de la ciudad.

Casa Malí es conocida por sus suites de lujo, ideales para estancias cortas o largas, su servicio excepcional y su cercanía a las principales atracciones y restaurantes de la ciudad.