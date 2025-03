La piel de las latinas es bella y muy especial

Vida Idea Segura

Todas las pieles merecen atención de calidad y los expertos de Darrow diseñaron tratamientos para que enfrenten los climas cambiantes, alta radiación solar y una mayor producción de grasa.

La línea de Pierre Fabre trabajó años y Darrow es de las marcas líderes en el mercado por su compromiso con el cuidado de la piel y conocimiento de las necesidades específicas de las latinas.

A salvo…

En su historia ha diseñado tratamientos para superar a los desafíos que enfrentan pieles expuestas a climas cambiantes, alta radiación solar y una mayor producción de grasa.

Darrow tiene ya tres productos esenciales que parte de la higiene y protección: Actine Gel Limpiador, Actine Gel Limpiador Oil Control y Actine Renov.

Además ofrece Actine Colors y Actine One Protector Solar que responde a los desafíos que enfrentan las pieles expuestas a climas cambiantes, alta radiación solar y una mayor producción de grasa.

Ahora suma Actine One Protector Solar FPS 50+, una defensa completa ante daños del sol. Con un filtro de amplio espectro, este protector solar protege eficazmente contra los rayos UVA y UVB y se absorbe en solo un segundo, dejando la piel con un acabado invisible y toque seco.

Es es eficaz y extremadamente seguro, tolerable para las pieles latinas, con una fórmula biodegradable que no contiene octocrileno ni oxibenzona, ingredientes que suelen generar reacciones no deseadas.

Es no comedogénico, no acnégenico, sino vegano y no perjudica al ecosistema marino, es opción respetuosa tanto con la piel y el medio ambiente.

Detalles que importan

Es altamente tolerable para la piel y los ojos, se puede usar sin preocupación de irritación o picazón ocular, es ideal para con pieles sensible.

Su fragancia refrescante y su acabado no pegajoso aseguran una experiencia de uso cómoda y agradable.

Actine Colors protege la piel con factor SPF 50+, ideal para pieles con tendencia grasa o acnéica. Tiene una textura crema y está formulado con potentes ingredientes activos:

Dermo-energizantes (vitamina E, óxido de hierro) para tener una piel protegida y uniforme, 12 horas anti-oleosidad con acción anti-oxidante, que ayudar a prevenir brotes por su efecto contra la grasa y brillo del rostro.

Otros cuidados

Darrow desarrollo Actine Gel Limpiador, formulado para combatir la grasa excesiva y brotes, mejora la textura de la piel.

Se distingue por su capacidad para reducir en 90% el brillo de la piel, brindando un acabado mate durante todo el día, mientras que las marcas post-acné se desvanecen visiblemente en tan solo 4 semanas.

Limpia y mejora la textura cutánea, haciéndola más suave y uniforme.

Actine Gel Limpiador Oil Control es la opción ideal para quienes buscan una piel matificada y libre de brillo durante largas horas.

Proporciona un efecto de matificación de hasta 12 horas y presenta 97% menos efecto rebote, lo que lo convierte en la opción perfecta para quienes necesitan controlar la grasa sin comprometer la hidratación y la salud de su piel.

Actine Renov con ácido succínico y niacinamida y extracto de ginsen, ofrece una renovación visible en solo 7 días, gracias a su fórmula innovadora libre de alcohol y siliconas, con una textura ligera y refrescante.

Sus beneficios son menos brotes y puntos negros, y menos marcas post-acné