Las llamas del amor en el mundo actual

Antonio Ávila
En un mundo donde el amor suele confundirse con necesidad, hábito o dependencia, el escritor Losang Tsugtos propone en su libro La misión de las llamas gemelas “una mirada transformadora en este campo».
En la obra de Ediciones Obelisco se lee: “Tsugtor nos transporta con este libro al mundo de las llamas gemelas en diferentes países y descubrimos que todas tienen la misma misión sagrada”.
El autor comenzó a escribir este relato como un diario, anotando la experiencia increíble que estaba viviendo con su llama gemela.
En la ruta descubrió que lo extraordinario que le ocurría a él también les ocurría a miles de llamas gemelas de distintas culturas.
Como profesor universitario, acostumbrado a la investigación y a la explicación didáctica, expone las diferentes etapas que atraviesan las llamas gemelas, los desafíos que enfrentan y cómo superarlos.
Los editores de Obelisco recuerdan que el autor mezcla los géneros de diario, ensayo y novela, confiriendo al relato un ritmo trepidante que mantiene intrigado al lector durante toda la obra, ávido por saber cómo las llamas gemelas pueden cumplir su misión y superar los numerosos obstáculos.
La misión de las almas gemelas al final es una invitación a:
“Descubrir la misión que teníamos hizo que todo encajara y dio sentido a mi vida. Sin duda, es lo más mágico y formidable que he vivido.
Todas las llamas gemelas tienen la misma misión. Si logran cumplirla, pueden cambiar nuestro mundo”