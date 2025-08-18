Los detalles saludables para el regreso de vacaciones

Vida idea Segura

Las vacaciones sirven para descansar y relajarse, poner la mente en otra cosa que no sea el trabajo, son para disfrutar, relajarse y romper la rutina.

Un detalle que casi no se tiene en cuenta es que al regresar a la cotidianidad pueden llegar sentimientos de culpa por los excesos y la falta de hábitos saludables.

Más allá del descanso

El nutriólogo deportivo Sosa Jhons cuenta que no se trata de castigarnos, sino de retomar poco a poco nuestros buenos hábitos con una estrategia realista y nutritiva.

Tips del experto para volver a la rutina sin culpas:

1. Hidrátate bien desde el día uno – El agua y bebidas ricas en micronutrientes ayudan a desinflamar y recuperar energía.

2. Planifica tus comidas – Organiza un menú semanal que incluya verduras, proteínas magras y grasas saludables.

3. Actívate de forma progresiva – Empieza con caminatas o entrenamientos ligeros antes de retomar sesiones intensas.

4. Apoya tu digestión – Tras días de comer diferente, tu sistema digestivo agradecerá probióticos, fibra y enzimas digestivas.

Ponte en forma

Un aliado es Glow Greens de Ami Fitness, un jugo verde formulado por expertos y nutricionistas con más de 30 ingredientes de la más alta calidad, respaldados por la ciencia y seleccionados meticulosamente para brindar beneficios excepcionales:

• Nutrición completa en cada cucharada: 3.9 g de colágeno hidrolizado, 2 mil millones de probióticos UFC, enzimas digestivas, vitaminas (C, B1, B2, B3, B5, B6, B12, A, K1, D), biotina, espirulina y clorofila.

• Desinflama y mejora la digestión: Gracias a sus enzimas y probióticos, favorece el tránsito intestinal, reduce la hinchazón y promueve un sistema digestivo equilibrado.

• Belleza desde adentro: El colágeno, la biotina y las vitaminas esenciales iluminan la piel, fortalecen el cabello y mejoran las uñas.

• Refuerza tus defensas: Sus superalimentos y probióticos ayudan a mantener una microbiota saludable y un sistema inmunológico fuerte.

El nutriólogo Jhons destaca que incluir este tipo de suplementos en la dieta diaria “es una manera práctica de recuperar el equilibrio después de vacaciones, aportando nutrientes que el cuerpo necesita para funcionar al 100%”.

Detalle importante, Ami Fitness es una marca comprometida con la salud y el bienestar, desarrollando productos de nutrición premium formulados por especialistas, para ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos de forma deliciosa y efectiva.