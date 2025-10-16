Mujeres que brillan en el universo de la ciencia

Silvia Ojanguren

Nuestra convicción es clara: el mundo necesita ciencia y la ciencia necesita mujeres, afirmó Araceli Becerril, directora de Responsabilidad Corporativa de L’Oréal Groupe, en la entrega del premio “Para las Mujeres en la Ciencia” 2025.

El reconocimiento es de L’Oréal Groupe, la UNESCO y la Academia Mexicana de Ciencias premió la excelencia de ocho científicas.

Entregó un millón 550 mil pesos para que las investigadoras potencien sus proyectos, fortalezcan su liderazgo y amplíen su impacto en la comunidad científica y la sociedad.

Los terrenos de la ciencia

El premio se divide en dos categorías para impulsar el talento en distintas etapas de la carrera científica:

“Trayectorias Consolidadas” para científicas con sólida experiencia en ciencias exactas, naturales, ingeniería y tecnología…

“Talentos Nacientes” que apoya proyectos de investigación a nivel posdoctoral a jóvenes investigadoras en la fase inicial de sus trayectorias en los mismos campos.

Recuerdo especial

L’Oréal rindió un emotivo homenaje a Julieta Fierro, referente fundamental de la ciencia en México. Su trayectoria como investigadora y divulgadora ha acercado el conocimiento a millones de personas, inspirando a generaciones de niñas y jóvenes a descubrir su vocación científica.

Araceli Becerril dijo que en L’Oréal aspiran a un futuro con igualdad de género, “lo estamos construyendo activamente.

“69 % de nuestras científicas son mujeres y 55% de nuestras patentes han sido el resultado directo de su ingenio”.

Telma Castro Romero, vicepresidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, señaló que “reconocer la excelencia científica femenina es fundamental en nuestro camino hacia la paridad de género en la ciencia”.

El representante de la UNESCO en México, Andrés Morales, resaltó la importancia de inspirar a las jóvenes a seguir carreras científicas:

Es vital inspirar a las jóvenes a romper barreras y convertirse en las científicas, pues la participación plena de la mujer en la ciencia enriquece la investigación y acelera el desarrollo.

Para las Mujeres en la Ciencia

En 19 años en México el premio ha sido entregado a 116 científicas.

Ganadoras 2025

Trayectorias consolidadas

Vulcanología

Lucía Capra Pedol

Proyecto: Vulcanología y procesos geológicos Instituto de Geociencias Universidad Nacional Autónoma de México, Campus UNAM-Juriquilla

Ciencias de la Salud

Edda Lydia Sciutto Conde

Proyecto: Estudio de la cisticercosis y en el desarrollo de estrategias inmunológicas innovadoras Instituto de Investigaciones Biomédicas Universidad Nacional Autónoma de México

Biotecnología de Alimentos

Blanca Rosa Aguilar Uscanga

Proyecto: Desarrollo de alimentos funcionales, la obtención de compuestos bioactivos y la seguridad alimentaria Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías Universidad de Guadalajara



Talentos Nacientes