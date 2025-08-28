Una buena almohada es el secreto para viajar cómodamente y con salud

Vida Idea Segura

Algo que no puedes olvidar es que, en los viajes prolongados, ya sea en avión, autobús o automóvil, el cuerpo permanece horas en una misma posición, lo que puede provocar tensión muscular, rigidez y dolor en la zona cervical.

Las molestias y hasta lesiones pueden evitarse, especialistas en salud y bienestar como el doctor Jorge Cervantes, recomiendan emplear el uso almohadas o cuellos de soporte ergonómicos como medida sencilla y efectiva para prevenir lesiones.

Atención, mucha atención

Es posible que pienses que al viajar en auto, avión, autobús o tren no se te ocurra que -en un trayecto de varias horas- lo harás con toda comodidad, pero no es así:

“El cuello es una zona muy vulnerable cuando se mantiene por mucho tiempo en una posición inadecuada.

“Las almohadas de soporte cervical ayudan a conservar una postura neutra, evitando que las vértebras se desalineen o se genere presión innecesaria sobre músculos y ligamentos”, explica el doctor Cervantes.

El especialista en traumatología explica que estas almohadas están diseñadas para mantener la alineación natural del cuello y evitar que la cabeza caiga hacia los lados o hacia adelante, lo que reduce significativamente el riesgo de tortícolis, contracturas musculares y cefaleas tensionales.

Además, proporcionan un descanso de mayor calidad durante los traslados.

“Muchos pacientes llegan al consultorio con dolor cervical después de un viaje, sin saber que la causa fue simplemente la falta de soporte adecuado durante el trayecto”.

Antes de viajar recuerda que prevenir esos problemas “es tan fácil como incluir una buena almohada de viaje en la maleta”, señala el doctor.

Viajar con comodidad y salud no debe ser un lujo, sino una prioridad. Incorporar una almohada de soporte cervical al equipaje es una decisión sencilla que puede marcar una gran diferencia en el bienestar general del viajero.