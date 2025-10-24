Panam «colgó los tenis» para el Día de Muertos

Silvia Ojanguren

Día de Muertos es una gran celebración mexicana y en 2025 Panam pone su granito de arena con la vistosa colección “No me Olvides”, en una colaboración especial con cerveza Victoria,

La serie aparece en fechas de una las tradiciones más emotivas de México, es la colección especial de Día de Muertos 2025, que celebra la memoria, el amor eterno y la conexión humana que trasciende el tiempo.

El homenaje respetuoso se da con dos ediciones especiales, que ya se encuentran disponibles para esta festividad ancestral.

Con los tenis por delante

“No me Olvides” es el nombre de la colección, la cual desde hace ya varios años se ha caracterizado por ser de las más buscadas.

En esta ocasión los panamantes pueden elegir un par de tenis en silueta bota que tienen como protagonistas a un catrín y catrina con ojos brillosos.

Estos personajes simbolizan el amor eterno, en el diseño se observa una alusión al papel picado y la flor de cempasúchil.

Este nuevo par diseñado para los Panamantes es acompañado por una sudadera unisex, que combina comodidad y simbolismo, con gráficos inspirados en el mismo arte de los tenis.

Para pedir calaverita

Por cuarto año consecutivo Panam se enorgullece de participar con Cerveza Victoria, sumándose a su campaña “A ti ¿quién te espera?”,

En su video se muestran las tradiciones de la cultura mexicana de una forma muy emotiva y está conquista las redes sociales.

Victoria x Panam lanza en 2025 una edición limitada de tenis que rinde homenaje al Xoloitzcuintle, de diseño low, una fusión de la creatividad de ambas marcas mexicanas, una estética única y destacada.

El diseño eleva la figura del can ancestral con una cuidadosa atención al detalle.

El swosh lateral de Panam simula la textura de la piel del Xoloitzcuintle, replicada en tonos gris y negro a lo largo del calzado.

La silueta del perro se convierte en un sello distintivo, apareciendo en la suela, la talonera y como un elegante dije.

Para una personalización total, el par incluye tres juegos de agujetas: una versión en los tonos de campaña (azul y rojo), otra gris con un pasagujetas metálico de Victoria, y unas terceras con un diseño lúdico que imita pequeños huesos.

Un dato importante es que la manufactura de estos modelos es 100% mexicana, elaborados con materiales premium para asegurar la comodidad duradera.

Ambos modelos son de colección y estarán disponibles únicamente en las tiendas Panam y en www.panam.com.mx