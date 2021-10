Día de Muertos reúne a los vivos con sus queridos difuntos

Apuntes de Vida Idea Segura

Noviembres es clave en la cultura sincrética mexicana y con la idea Así sabe recordar Doña María, celebra el Día de Muertos y continúa festejando su 80 aniversario, buscando preservar una de las tradiciones más importantes para los mexicanos, Todos Santos, generando una conexión que honre y recuerde a nuestros difuntos a través de los altares.







El día de muertos no se cocina para los vivos o no solo para ellos, se hace los que nos dejaron, pero nunca se fueron, los que se marcharon, pero jamás nos han soltado la mano. Basta un bocado para recordar todo lo que vivimos juntos. Jamás los olvidaremos, porque, aunque ya no estén con nosotros, viven en nuestra memoria y sobre todo en la cocina cada que preparamos una de sus recetas o platillos favoritos.

Así sabe recordar busca enaltecer no sólo la riqueza gastronómica del país con sus recetas, sino también la riqueza cultural, la celebración y el anhelo con el que se esperan a aquellos seres que ya partieron, pero siguen presentes.

En un video realizado en conjunto con Fundación Herdez te invitamos a conocer como armar tu ofrenda para este día, y el significado de cada uno de los elementos, que por tradición conforma un altar típico.

Además, podrás crear y personalizar tu altar digital, junto con la foto y una dedicatoria para ese ser querido que recuerdes con cariño y compartirlo con tus familiares y/o amigos en redes sociales.

Doña María invita a todos los mexicanos a poner su ofrenda de forma física o virtual y vivir la celebración del Día de Muertos.