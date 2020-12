Una cena navideña familia con mucho sabor

Los colores no tienen límite con los regalos de Chanel. Una creación especial de Lancôme promete hacerte lucir plenamente en estas fiestas y todo momento, y en estos días si una cosa no se puede olvidar, son las brochas de maquillaje, como las de Bobbi Brown. M. A. C. quiere que te pintes de colores y que apoyes una lucha solidaria, hay que meter el hombro.

[…]