Una historia que se prepara cocinando

En la variedad está el gusto y no hay duda que a la hora de la comida queda más que claro. Por eso es importante saber que con 57 años de historia y experiencias de gran sabor, Vips evoluciona la variedad de menús en sus sucursales y lanza:

“¿Qué Hay de Comer?”, es un programa de que ofrece un menú diferente cada semana para desayuno, comida y cena, con precios accesibles para sus invitados. Todos conservan la frescura y calidad que caracteriza a la marca en cada uno de sus ingredientes y platillos.







José Meneses, Director Comercial de Vips, explica “con el propósito de continuar sorprendiendo a nuestros invitados y alimentar los corazones de todos los mexicanos, innovamos nuestro menú diario, ofreciendo desayunos, comidas y cenas completas a precios accesibles para que todas las personas puedan ir a disfrutar de nuestros menús en cualquier momento del día, desde el desayuno hasta la cena…

“Estamos convencidos de que a través de esta iniciativa estaremos más cerca de nuestros consumidores al brindar la mejor opción de calidad, variedad, sabor y precio; estando en cada Vips de la república, siempre que nos necesiten y que por alguna razón no puedan desayunar o ir a comer a casa o por cuestiones de tiempo necesiten una opción de cena fuera del hogar”.

La fuente de todo son las opiniones de los consumidores y sus sus peticiones:

“¿Qué hay de comer?” ofrece diferentes paquetes que incluyen plato fuerte, jugo o fruta en el caso de los desayunos, sopa, plato fuerte y bebida, para la comida y plato fuerte más bebida para las cenas, todo desde 99 pesos. Son comidas completas y variadas en cada una de sus más de 255 sucursales de México.

Cuando las personas están regresando a las actividades de la vida diaria fuera de casa y buscan variedad de opciones para desayunar en esos días que las reuniones fuera de casa empiezan desde temprano y no dio tiempo de desayunar, para cuando las actividades del día a día no dan oportunidad para regresar al hogar a comer o para cuando sales tarde del trabajo o la universidad y no tienes nada para cocinar, pero se te antoja una cena completa, accesible y de la mejor calidad; Vips brinda un menú diverso durante ocho semanas, con recetas únicas que comienzan de nuevo cada dos meses para las tres comidas del día, desayuno, comida y cena.