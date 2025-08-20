Una tradición que premia a los mexicanos mayores

Vida Idea Segura

Las décadas pasan y Bisquets Obregón es el lugar escogido por las familias mexicana para festejar y celebrar las grandes ocasiones como el Día del Abuelo.

El restaurante de tradición mantiene su compromiso con el bienestar de las personas adultas mayores:

Bisquets Obregón ofrece un descuento del 11% a las personas que presenten su tarjeta vigente del INAPAM, en cualquiera de sus sucursales en todo México.

La rebaja es para toda la semana, de lunes a domingo, durante todo el horario de servicio. Un detalle, aplica únicamente en el consumo individual del titular de la tarjeta y no es acumulable con otras promociones u ofertas.

Mayores y abuelos

El Día del Abuelo, que se celebra el último domingo de agosto, es una excelente oportunidad para disfrutar en familia y rendir homenaje a quienes nos han heredado las tradiciones más sabrosas de la vida.

Detalles del beneficio:

Descuento a la carta: 11%

Descuento en paquetes: 5%

Aplicable únicamente al titular de la tarjeta INAPAM

Horario: De lunes a domingo, en horario de servicio

Requisitos: Presentar credencial oficial del INAPAM al solicitar la cuenta

Aplicable en: Todas las unidades de Bisquets Obregón

Restricciones: No acumulable con otras promociones.

No aplica en plataformas digitales y no acumulable con otras promociones

El domingo 25 de agosto, Día del Abuelo, celebra a los abuelitos con la sabrosa tradición en Bisquets Obregón:

Café con leche servido con cariño, pan recién horneado y ese ambiente familiar que desde 1945 ha formado parte de la historia de México.

Con más de 80 años de historia, Bisquets Obregón sigue siendo ese lugar donde los sabores, las historias y los afectos se sirven todos los días.