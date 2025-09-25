Verdadero yoghurt griego, súper cremoso y rico

Silvia Ojanguren

El nuevo Yoghurt Griego de Alpura es algo especial, elaborado con leche 100% de sus ranchos y un método original de separación que concentra la proteína y otorga una cremosidad natural.

Es la primera vez se producirá a escala nacional, en un momento en que el yoghurt griego es de las categorías de mayor crecimiento en el mercado de México.

Con esta nueva propuesta, la compañía ofrecerá a sus consumidores un producto premium y nutritivo a un precio competitivo.

Bueno de origen

En Alpura están orgullosos de lanzar Griego, un yoghurt inspirado en el método auténtico, elaborado con leche 100% de vaca.

Con este lanzamiento, estamos diversificando nuestro portafolio para seguir acompañando a los consumidores en distintos momentos de consumo. La innovación reafirma nuestro compromiso de llevar productos nutritivos y de la más alta calidad a cada mesa”, afirmó Tanya Avellán, directora general de Alpura.

Se trata de “un griego bien hecho”, con el que se diferencia de imitaciones de menor calidad y compite con yoghurts importados y caros.

Es elaborado con el método de separación tradicional, Alpura Griego ofrece una cremosidad superior, consistencia única y un alto aporte de proteína.

Se trata de un aliado en la nutrición de los mexicanos, ya que democratizará el acceso a un yoghurt auténtico, nutritivo y de gran calidad, comentó René Osorio, gerente de categorías Indulgencia Yoghurt y Leches Saborizadas Alpura.

Este producto ofrece 11 gramos de proteína natural por porción de 125 gramos, 0% grasa, y una textura cremosa, disponible en dos presentaciones: Natural y Natural sin azúcar añadida.

Es deslactosado, ideal para los 7 de cada 10 mexicanos con algún grado de intolerancia a la lactosa.

El nuevo yoghurt griego de Alpura estará disponible en presentaciones de 125 y 750 gramos.

Además, contiene probióticos que favorecen la digestión, fortalecen la microbiota intestinal y refuerzan el sistema inmune, convirtiéndose en una opción práctica y saludable que responde a las tendencias de bienestar y nutrición que buscan hoy los consumidores.

Con esta propuesta, Alpura reafirma su papel como un actor relevante en la industria láctea nacional, sumando innovación a una tradición de calidad que se extiende por más de cinco décadas.

Esta innovación se suma a los Quesos y Helados Alpura anunciados recientemente, con los que la marca diversifica su oferta.

Y consolida su misión de acercar productos frescos, nutritivos y accesibles a los hogares mexicanos, manteniendo siempre la calidad que ha distinguido a la marca por más de cinco décadas.