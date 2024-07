Aleja ahora la terrible amenaza de los piojos

Vida Idea Segura

La ciencia los cataloga como pediculosis, que no son otra cosa que los piojos, que sigue siendo una amenaza para los niños en las escuelas, los trabajadores en fabrica y oficinas, e incluso a quien va al cine o teatro.

Estos parásitos atacan principalmente en la cabeza y se sabe que en México 3 de cada 10 niños de 5 a 15 años, los padecen.

Los piojos están en todo el mundo y pueden afectar a personas de cualquier edad, sexo, raza o estatus socioeconómico. Se alimentan de sangre hasta 6 veces al día y ponen liendres (huevecillos) en el cabello.

¿Cómo se contagian?

Los piojos de la cabeza se transmiten más frecuentemente por el contacto directo de cabeza con cabeza (cabello a cabello).

¿Cómo detectar si tu hijo tiene piojos?

Si sospechas que tu hijo tiene piojos, revisa atrás de las orejas y en la parte trasera de la cabeza, ya que ahí es donde se esconden con frecuencia, el principal síntoma y molestia que generan es comezón constante.

¿Cómo eliminar los piojos?

Si se presenta un SOS Piojos, ¡Calma!

Lo más efectivo para acabarlos es usar un tratamiento a base de fenotrina o permetrina, como Herklin NF Shampoo que mata piojos y liendres, gracias a este activo.

Una vez que eliminados los parásitos y evitar la reinfestación o nuevo contagio proteja a su familia con Herklin NF Spray Repelente, con su suave aroma a manzana que protege hasta por 8 horas de piojos y liendres.

La capa protectora de Herklin NF Spray Repelente les permite a sus hijos seguir jugando y disfrutando sin preocupaciones de que algún otro niño lo contagie. Herklin NF Spray es hipoalergénico y puede usarse diariamente.

Algunas recomendaciones:

No comparta prendas de vestir como sombreros, bufandas, abrigos, uniformes deportivos, cintas del cabello o broches.

No comparta peines, cepillos o toallas.

Los piojos no brincan, no vuelan y no utilizan a las mascotas para contagiar.

Muy importante lavar muy bien sábanas, almohadas, peines, cobijas y hasta peluches.

En todo caso Herklin es el tratamiento líder, seguro y eficaz para eliminar piojos y liendres. Familia pediculicida (Permetrina y Fenotrina), aprobado por autoridades sanitarias mexicanas, con respaldo médico-científico.

Es una marca de Armstrong Laboratorios, farmacéutica mexicana con más de 40 años de experiencia.

