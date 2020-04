Aprender, una opción en los días de aislamiento

Sofía Romero

Muchas veces por el ajetreo diario solo permite llegar a dormir al hogar, pero ahora por salud hay que quedarse en casa es un gran momento para estar en calma y aprovechar el tiempo para hacer lo que “nunca tenemos tiempo de hacer”.

Te invitamos a seguir estos sencillos pasos que te ayudarán a sacar el máximo provecho de las tareas que quieres lograr en casa.







1. Inicia tu día con el pie derecho

La mejor forma es refrescándote con un rico baño, ya que estimula la circulación y reduce la fatiga de tu cerebro. Si además de recargar energías, quieres renovar tu cabello, puedes usar el shampoo y acondicionador Satinique Suavidad e Hidratación que dejan cada hebra revitalizada debido a que son libres de sulfatos. Al salir de bañarte, te sentirás fresca para empezar tus pendientes.

2. Cuida tu piel dentro y fuera de casa

Es importante que protejas tu piel todo el año. Recordemos que las radiaciones no sólo llegan del sol, sino que las pantallas de celulares o computadoras también afectan la piel, por lo que es importante usar protector solar aún sin salir de casa.

Existen CC Creams que dejan la piel con una mejor textura, ofrecen protección contra los rayos UV. Nuestra recomendación es la Illuminating CC Cream Ideal Radiance de Artistry que ilumina, protege y corrige el color gracias a su FPS 50 y funciona para todo tipo de piel.

3. Llama a tus seres queridos

Es común que tengamos la intención de llamar a nuestros familiares y amigos, pero por alguna u otra razón, no lo hacemos. Aprovecha este tiempo para contactarlos y ponerte al corriente. ¡Les dará mucho gusto escuchar de ti!

4. Realiza actividades fuera de lo común

Seguramente hay actividades que siempre has querido realizar y no te has dado la oportunidad de probarlas. Hay muchísimas opciones como cocinar, dibujar, meditar o incluso armar un rompecabezas. ¡Inténtalo!

5. Toma 2 litros de agua al día

Con la llegada de la primavera, es esencial mantenerte bien hidratada y evitar, en lo posible, las bebidas con gas. Si eres de las personas que les cuesta tomar agua simple, te recomendamos añadir algún saborizante. Nuestro favorito es Phytopowder de Nutrilite el cual le da un sabor súper rico y tiene muy pocas calorías.

6. Haz ejercicio, ¡no hay excusas!

Tu cuerpo está acostumbrado a moverse diariamente, por ello es importante que no pongas excusas para dejar de hacerlo. No es necesario contar con aparatos complejos, puedes usar objetos que tengas en casa como botellas de agua con un peso parecido al que usas normalmente en tu gimnasio. Si necesitas un poco de guía para conseguir la rutina de ejercicio ideal para ti, te dejamos los siguientes videos con ejercicios de cardio, equilibrio o fuerza guiadas por la reconocida entrenadora Lauren Abraham.

Para mejores resultados, te recomendamos tomar una rica proteína vegetal de fresa o chocolate como BodyKey Shake Plus después de tu rutina. Otra gran opción es la proteína vegetal en polvo sin lactosa ni colesterol.