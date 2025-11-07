Trío instax que celebra conexión desde video juegos

Silvia Ojanguren

“Para cuando hagas clic” es una campaña que invita a capturar con cámaras instax el momento en el que todo se alinea: cuando las emociones, las ideas y las personas se encuentran, de forma natural.

El nuevo momento instax llega la familia instax que crece con 3 nuevos modelos, que combinan diseño, innovación y estilo:

instax mini LiPlay+, instax mini Link 3™ para Nintendo Switch y la instax mini Evo “Gentle Rose”, los cuales amplían las posibilidades de la fotografía instantánea y conectan a las personas de maneras únicas y creativas.

Para cuando hagas clic

La nueva campaña global destaca las características que más llaman la atención de estos 3 modelos:

 instax mini LiPlay+, esta cámara híbrida une imagen y sonido en una experiencia completamente nueva e integra dos cámaras, una de ellas con lente gran angular orientada al usuario, ideal para selfies y otra diseñada para capturar escenas más amplias.

Gracias a su nuevo modo “foto por capas”, es posible fusionar ambas tomas, una con cada cámara, en un solo encuadre.

Su función Instax Sound Print permite grabar clips de audio de hasta tres segundos y vincularlos a cada fotografía mediante un código QR, que al escanearse da vida a la imagen con sonido, música o video animado.

Precio promedio 5.599 pesos

 instax mini Link 3 para Nintendo Switch esta edición especial inspirada en el universo de Nintendo y Super Mario, permite imprimir directamente las capturas guardadas en tu Nintendo Switch o Switch 2 a través de la app oficial instax mini Link.

Incluye una funda de silicon amarilla con diseño del clásico Bloque amarillo de Super Mario, y ofrece la posibilidad de añadir filtros y elementos temáticos de sagas como Super Mario, Splatoon o Pokémon. Con un diseño compacto y colorido, convierte tus partidas y momentos favoritos en recuerdos tangibles.

Su precio promedio 4,299 pesos y se espera llegue a en enero próximo.

 instax mini Evo “Gentle Rose”, la versión más reciente del modelo híbrido insignia de la marca combina el estilo clásico de la línea Evo con un acabado en tono rosa suave, que refleja creatividad y personalidad.

Mantiene las funciones avanzadas que distinguen a la serie —como los ajustes de exposición, filtros, pantalla LCD y conectividad Bluetooth—, ideal para quienes buscan capturar imágenes con un toque artístico y moderno.

Precio promedio 5.799 pesos

Lo mejor de lo mejor

Un recuerdo de los equipos lanzados este 2025:

La instax WIDE Evo que fusiona lo mejor del mundo analógico y digital, permitiendo capturar la vida en el icónico formato panorámico WIDE con 10 efectos de lente y 10 efectos de película para personalizar cada toma.

Y la instax mini 41 que combina elegancia y simplicidad con un diseño atemporal y controles automáticos de luz y flash que aseguran fotos perfectas en cada clic.